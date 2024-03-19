В Кузбассе заложили первые камни в проектирование межвузовского кампуса

«Здесь будут созданы все необходимые условия для комфортной жизни, учёбы и работы. Кампус станет центром молодёжной активности, а совместные усилия студентов и преподавателей будут способствовать развитию технологий. Те усилия, которые мы все вместе вкладываем в этот проект, вернутся Кузбассу вашими студенческими наработками и научными достижениями, которые будут развивать наш регион», — отметил Сергей Цивилев.