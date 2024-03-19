В Кузбассе заложили первые камни в проектирование межвузовского кампуса

Накануне в Кемерове и Новокузнецке заложили первые камни в проектирование межвузовского студенческого кампуса «Кузбасс». Он будет располагаться в Северо-Кузбасской агломерации в Кемерове и Южно-Кузбасской агломерации в Новокузнецке. Уже составлено техническое задание, начинается проектирование.
«Здесь будут созданы все необходимые условия для комфортной жизни, учёбы и работы. Кампус станет центром молодёжной активности, а совместные усилия студентов и преподавателей будут способствовать развитию технологий. Те усилия, которые мы все вместе вкладываем в этот проект, вернутся Кузбассу вашими студенческими наработками и научными достижениями, которые будут развивать наш регион», — отметил Сергей Цивилев.
На территории появится студенческий городок, в котором разместят лаборатории, выставочные комплексы, научно-производственные базы, технопарк, общежития, стадионы, коворкинги, фитнес-зоны и фуд-корты. Объекты будут доступны и для жителей городов.
Северная площадка расположится на набережной Томи рядом с культурно-образовательным кластером и действующим Олимпийским парков. Южная площадка предполагает реновацию СибГИУ и строительство инновационной и социальной инфраструктуры в центре Новокузнецка.