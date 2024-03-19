В Красноярском крае из-за непогоды закрыли дорогу Епишино-Сев. Енисейск

Дорогу между Епишино и Северо-Енисейском закрыли 18 марта с 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.
«С 123 км по 246 км, ограничено движение для маршрутных транспортных средств из-за гололёда и осадков в виде снега. Температура −5°, ветер до 14 м/с», — сказано в сообщении.
В ГИБДД отметили, что такие ограничения могут быть введены и на других участках дорог. Водителям стоит внимательно следить за скоростью, состоянием дороги и боковым ветром. Не нужно выезжать на встречку без особой необходимости.