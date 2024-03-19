Обещали избить, обвинили в краже женского пиджака: дорогостоящее свидание с женой обернулось приключением для жителя Приморья

Клиент известного дорогого ресторана во Владивостоке поделился отзывом на заведение в новых медиа, отметив, что пошел туда на свидание с женой. По его словам, охранники сбивали романтический настрой, а обвинения в краже немного испортили впечатления, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Мужчина рассказал, что само по себе заведение прекрасное: там уютно и красиво, а шоу-программа и вовсе выше всяких похвал. Внутри обедают или ужинают красиво одетые ухоженные люди, блюда подают вкусные, а напитки — качественные. Правда, за такое удовольствие придется отдать крупную сумму денег: депозит на одного человека — восемь тысяч рублей.
Итого, отдых в компании спутницы обойдется в 16 тысяч рублей. Казалось бы, и что тут такого, радоваться за человека надо. Однако все не так просо: мужчина подчеркнул, что по залу без устали сновали грозные охранники, которые одним только видом напрягали гостей. Также он уточнил, что при взгляде глазами с ЧОПвоцем возникало ощущение, словно тот собирается тебя избить, а это сбивало с нужного лада.
На следующий день клиенту позвонили и обвинили в краже женского пиджака.
«Зачем он мне, если я ушел в своем?», — ответил мужчина. Конечно же, в ситуации разобрались, и общие впечатления у него остались хорошие. Тем не менее, вечер однозначно прошел не без изъянов, но к этому герой истории подошел с юмором. Что же случилось с пропавшим пиджаком — остается загадкой.
Ранее «КП» писала об экспресс-свиданиях за пять минут.