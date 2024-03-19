Обещали избить, обвинили в краже женского пиджака: дорогостоящее свидание с женой обернулось приключением для жителя Приморья

Итого, отдых в компании спутницы обойдется в 16 тысяч рублей. Казалось бы, и что тут такого, радоваться за человека надо. Однако все не так просо: мужчина подчеркнул, что по залу без устали сновали грозные охранники, которые одним только видом напрягали гостей. Также он уточнил, что при взгляде глазами с ЧОПвоцем возникало ощущение, словно тот собирается тебя избить, а это сбивало с нужного лада.