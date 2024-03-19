В Центральном округе Новосибирска вводят ограничения на парковку

Ранее «Прецедент» сообщал, что жители Новосибирска страдают от отключений света из-за грузовиков со снегом. Редакция также писала о том, что в мэрии Новосибирска сообщили об ускорении ремонтных работ на Октябрьском мосту. Читайте также: в Новосибирске на дорогах установят 43 новых детектора транспорта.