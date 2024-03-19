В Центральном округе Новосибирска вводят ограничения на парковку

Согласно данным городского управления автомобильных дорог, в целях более эффективной уборки дорожной сети с 29 марта вводится запрет остановки транспорта на следующих дорожных участках:
— на улице Урицкого от здания № 12/2 до дома № 39 и в обратном направлении в Железнодорожном районе;
— на улице Крылова от дома № 71/1 до дома № 41 и в обратном направлении в Центральном районе;
— вдоль детской городской клинической больницы № 3 на ул. Кубовой, 99/2 в Заельцовском районе.
В городской администрации автолюбителей призывают быть внимательными при проезде указанных улиц и соблюдать требования установленных дорожных знаков.
Ранее «Прецедент» сообщал, что жители Новосибирска страдают от отключений света из-за грузовиков со снегом. Редакция также писала о том, что в мэрии Новосибирска сообщили об ускорении ремонтных работ на Октябрьском мосту. Читайте также: в Новосибирске на дорогах установят 43 новых детектора транспорта.
Егор САФРОНОВ.