Управляющая компания в Хабаровске возместит ущерб за поврежденное деревом авто

УК требований не признала, утверждала, что падение ветки предвидеть невозможно. Она упала из-за сильного ветра, что также невозможно предугадать. Однако суд решил так: уход за зелеными насаждениями на прилегающей территории — это обязанность организаций по обслуживанию жилого фонда. Под управлением многоквартирным домом понимается и обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, и надлежащего содержания общего имущества. При этом попытки оправдать произошедшее чрезвычайными обстоятельствами не обоснованы, так как ветреная погода для здешних мест не обладает характером чрезвычайности. Суд решил взыскать с УК в пользу истца ущерб в размере 98,1 тысячи рублей, расходы на проведение оценки ущерба — семь тысяч рублей, расходы по оплате государственной пошлины 2,8 тысячи рублей.