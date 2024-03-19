Управляющая компания в Хабаровске возместит ущерб за поврежденное деревом авто

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, машина была припаркована во дворе, на нее упала ветка. Независимая экспертиза оценила ущерб, причиненный в результате инцидента, в 89 тысяч рублей. Владелец авто обратился в суд с целью истребовать эту сумму с управляйки.
УК требований не признала, утверждала, что падение ветки предвидеть невозможно. Она упала из-за сильного ветра, что также невозможно предугадать. Однако суд решил так: уход за зелеными насаждениями на прилегающей территории — это обязанность организаций по обслуживанию жилого фонда. Под управлением многоквартирным домом понимается и обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, и надлежащего содержания общего имущества. При этом попытки оправдать произошедшее чрезвычайными обстоятельствами не обоснованы, так как ветреная погода для здешних мест не обладает характером чрезвычайности. Суд решил взыскать с УК в пользу истца ущерб в размере 98,1 тысячи рублей, расходы на проведение оценки ущерба — семь тысяч рублей, расходы по оплате государственной пошлины 2,8 тысячи рублей.