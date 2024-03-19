Губернатор Игорь Кобзев и космонавт Александр Полещук встретились с учениками иркутской школы № 19

По информации пресс-службы облправительства, новое здание этого образовательного учреждения с 44-летней историей было построено в Академгородке в 2018 году в рамках реализации президентского национального проекта «Образование». Учреждение отличается не только современной образовательной средой, развитой инфраструктурой, но и тем, что на его базе расположен самый масштабный и современный школьный планетарий в стране, входящий в десятку лидеров по размеру и оснащению среди городских планетариев России. Он имеет оптико-механический прибор ZKP-4 для демонстрации звездного неба, изготовленный немецкой фирмой «Карл Цейсс».