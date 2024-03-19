Губернатор Игорь Кобзев и космонавт Александр Полещук встретились с учениками иркутской школы № 19

Как отметил глава Приангарья, для него большая честь представить Александра Полещука. «Горжусь, что Александр Полещук — наш земляк, он родился в Черемхово. Закончил там среднюю школу и поступил в Московский авиационный институт. Провел в космосе 179 дней, дважды выходил в открытый космос. Много лет отдал работе в космической отрасли, награжден медалью “За заслуги в освоении космоса” — за большие достижения в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Губернатор напомнил, что месяц назад иркутская школа № 19 вошла в проект «Президентский маршрут» — серию экскурсий для школьников и студентов по социально значимым для региона объектам, а также по образовательным организациям, которые были построены или реконструированы в рамках федеральных программ. Проект стартовал в начале 2024 года.
По информации пресс-службы облправительства, новое здание этого образовательного учреждения с 44-летней историей было построено в Академгородке в 2018 году в рамках реализации президентского национального проекта «Образование». Учреждение отличается не только современной образовательной средой, развитой инфраструктурой, но и тем, что на его базе расположен самый масштабный и современный школьный планетарий в стране, входящий в десятку лидеров по размеру и оснащению среди городских планетариев России. Он имеет оптико-механический прибор ZKP-4 для демонстрации звездного неба, изготовленный немецкой фирмой «Карл Цейсс».
Здесь установлены восемь проекторов с высоким разрешением, а компьютерная программа проецирует основные астрономические понятия и явления. Недавно в планетарии ввели новую лекционную программу по изучению звездного неба для ориентирования на местности, которую посвятили празднованию 300-летия Российской академии наук. Директор образовательной организации Светлана Большещапова сообщила, что школа стала площадкой для встреч с людьми, чья профессиональная деятельность связана с космосом. Лекции о полетах в космос для ребят и их родителей провели космонавты, Герои Российской Федерации Сергей Кудь-Сверчков и Иван Вагнер.
Такие просветительские занятия играют большую роль в образовании детей, которые посещают городской астрофизический класс, кружки астрономии, занимаются в аэрокосмической лаборатории, созданные в школе.
Александр Полещук высоко оценил не только просветительскую работу планетария, но и в целом астрономическую научно-образовательную деятельность в Приангарье, подчеркнув, что усиление задач в этом направлении в Десятилетие науки и технологий, которое было объявлено президентом России Владимиром Путиным, включает в себя и профессиональную ориентацию молодых людей в области развития авиационной и космической отраслей.
Игорь Кобзев отметил, что с этого года в образовательной организации будут учиться создавать беспилотные летательные аппараты. Это стало возможным благодаря тому, что Приангарье вошло в число победителей конкурса на получение федеральной субсидии на создание условий в образовательных организациях для обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотников гражданского назначения. Эти задачи в Приангарье реализуют в 17 школах и Ангарском индустриальном техникуме в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного главой государства.
В рамках встречи ребятам и гостям продемонстрировали несколько вариантов учебных дронов и показали дизайн-проект кабинета для БПЛА и полетной зоны, который уже прошел согласование на федеральном уровне. Для школьников будут сформированы три основные компетенции — программирование беспилотников, инженерная деятельность (сборка, конструирование), управление. Александр Полещук рассказал ученикам о готовящемся старте 21 марта пилотируемого корабля «Союз МС-25» с международным экипажем с космодрома Байконур, своей деятельности в сфере освоения космического пространства.
Ребята посмотрели учебный фильм о деятельности и научных проектах ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Королева — одного из ведущих предприятий космической промышленности страны. Также космонавт провел встречу с суворовцами первого и второго курсов в стенах Иркутского суворовского военного училища (ИСВУ), в котором обучают воспитанников военным дисциплинам воздушно-космических сил (ВКС). Образовательное учреждение — единственное в стране, где оборудован многофункциональный интерактивно-образовательный технокомплекс ВКС, основ летного дела и воздушно-космической обороны.
«То, что делается для детей, для будущей авиационной и космической отраслей, конечно, впечатляет. Внедряются современные интерактивные технологии. Радует, что ребята будут познавать азы не просто сборки беспилотных летательных аппаратов, но и управлять ими. Этот комплекс нового образовательного направления позволит школьникам приобрести различные навыки и стать профессионалами в своем деле», — прокомментировал Александр Полещук.