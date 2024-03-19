Киселёвская обогатительная фабрика загрязняла воздух угольной пылью

По иску Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора суд обязал киселёвскую шахту обеспечить соблюдение требований законодательства об охране атмосферного воздуха.
Так, прокуроры увидели публикации в СМИ и в Интернете о загрязнении воздуха и привлекли специалистов Роспотребнадзора, чтобы проверить исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране атмосферного воздуха обогатительной фабрики ООО «Шахта № 12».
В ходе проверки эксперты отобрали пробы воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия и ближайшей жилой застройки. Анализ показал превышение предельно-допустимых концентраций взвешенных веществ (угольной пыли) в атмосфере в два раза.
Прокурор обратился с иском в суд о понуждении предприятия обеспечить соблюдение закона. Судьи удовлетворили заявление, решение суда в законную силу не вступало.
Также мы писали, что в феврале кузбассовцы дышали опасными химическими веществами. Повышенный или высокий уровень загрязнения был во всех трёх городах, где установлены станции метеорологов: Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.