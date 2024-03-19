Лучших бизнесменов выберут в Хабаровске

В краевом центре готовятся к ежегодному проведению XXIII Ежегодного городского конкурса «Лучший предприниматель города» (18+), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Участниками стать жители России с гражданством, зарегистрированные в качестве ИП в Хабаровске. Также отмечается, что у участника должно быть зарегистрировано не менее одного года.
Отмечается, что малые предприниматели устойчивы к турбулентности последних лет в экономике, положительно оценивают финансовое положение своего бизнеса и свои перспективы. В то же время бизнес ждёт специальных налоговых режимов и стремится участвовать в государственных заказах и закупках. Об этом говорится в новом исследовании ПРИМ от Сбера и Минэкономразвития по итогам четвёртого квартала 2023 года.
Так, доля предпринимателей, которые оценили своё финансовое положение как хорошее, выросла с 21% (в третьем квартале) до 25%. Ещё 21% респондентов отметили его улучшение. Более чем у половины предпринимателей в прошедшем квартале выручка оставалась стабильной. Наиболее позитивно настроены предприниматели 18−35 лет: об улучшении финансового положения своего бизнеса сообщили 40% опрошенных.
Конкурс будет проводиться в десяти категориях, включая производство, услуги, транспорт, торговлю, общественное питание, семейный бизнес, социальное предпринимательство и другие. В отдельных номинациях предусмотрена для молодых коммерсантов, которым меньше 35 лет.
— По большей части при оценке конкурсантов будут учитываться и финансовые показатели предприятия за 2023 год. Победители получат почетный диплом, медаль и денежную премию. Церемония награждения пройдет в преддверии 166-й годовщины Хабаровска и в канун Дня российского предпринимательства, — рассказали в администрации города.