Лучших бизнесменов выберут в Хабаровске

Отмечается, что малые предприниматели устойчивы к турбулентности последних лет в экономике, положительно оценивают финансовое положение своего бизнеса и свои перспективы. В то же время бизнес ждёт специальных налоговых режимов и стремится участвовать в государственных заказах и закупках. Об этом говорится в новом исследовании ПРИМ от Сбера и Минэкономразвития по итогам четвёртого квартала 2023 года.