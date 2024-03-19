Дождь со снегом ожидается во вторник в большинстве регионов Казахстана

«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, дождь. Лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра, на севере, северо-западе — гололед», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, утром и днем осадки (снег, дождь). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью −2−4, днем +1+3.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4, днем +15+17.
В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7, днем +18+20.
В Акмолинской области ночью на западе, севере и юге дождь со снегом. Днем −2+3, ночью −2−7.
В Алматинской области без осадков. Днем +12+17, ночью +2+7.
В области Жетысу тоже без осадков. Днем +11+16, ночью 0+5.
В Туркестанской области ночью на западе в горах дождь. Днем +16+21, ночью +5+10.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе и востоке дождь со снегом. Днем −2+3, ночью −5−10.
В Атырауской области ночью на востоке дождь со снегом. Днем +5+10, ночью −3+2.
В Мангистауской области днем на западе, юге и в центре дождь. Днем +8+13, ночью +2+7.
В Актюбинской области ночью на северной половине дождь со снегом. Днем −2+3, ночью 0−5.
В Костанайской области на западе, юге и востоке дождь со снегом. Днем 0−5, ночью −5−10.
В Северо-Казахстанской области ночью на юге снег, днем на юге дождь со снегом. Днем −3+2, ночью −10−15.
В Павлодарской области днем на юге и западе дождь со снегом. Днем 0+5, ночью −5−10.
В Карагандинской области на западе, севере и юге дождь со снегом. Днем 0+5, ночью −3−8.
В области Улытау на севере и востоке дождь со снегом. Днем 0+5, ночью −3+2.
В Восточно-Казахстанской области тоже на севере дождь со снегом. Днем +3+8, ночью −3−8.
В области Абай днем на севере дождь со снегом. Днем +3+8, ночью −3−8.
В Кызылординской области без осадков. Днем +15+20, ночью +1+6.
В Жамбылской области днем на западе и юго-востоке в горах гроза. Днем +12+17, ночью +3+8.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока в связи с прогнозом дождя будет наблюдаться формирование талого и склонового стока. На равнинных реках в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», — предупредили синоптики.