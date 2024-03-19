Дождь со снегом ожидается во вторник в большинстве регионов Казахстана

«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, дождь. Лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра, на севере, северо-западе — гололед», — говорится в сообщении.