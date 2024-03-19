Кузбассовцы незаконно переводили валюту на счета иностранных компаний

В Кузбассе по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денег в валюте на счета нерезидентов. Кемеровская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о валютном регулировании.
Выяснилось, что в прошлом году физическое лицо переводило валюту на банковские счета шести иностранных компаний — в общей сумме около 4,9 млн рублей. При этом предоставленные банку документы содержали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Прокуроры направили материалы проверки следователям, а те возбудили уголовное дело.
Также мы писали, что природоохранные прокуроры обнаружили нарушения в сфере экологии — обогатительная фабрика в Киселёвске загрязняла угольной пылью атмосферный воздух вне санитарной зоны.