В парке лесоводов Башкирии в Уфе построят контактный зоопарк

В Уфе в парке лесоводов Башкирии появится контактный зоопарк. Его построят, исходя из российского и международного опыта. Об этом сообщил мэр столицы Ратмир Мавлиев.
По его словам, благоустройство парка проведут в несколько этапов.
«Концепция включает создание контактного зоопарка, прогулочной зоны, заведений общепита, игровой площадки», — отметил он.
Глава Башкирии Радий Хабиров считает, что это непростая задача.
«Такому городу, как Уфа, обязательно нужен современный зоопарк, — считает руководитель республики. — Важно ответственно подойти к проектированию этого объекта и качественно выполнить его строительство».
Напомним, ранее власти сообщили, что на реконструкцию выделят 386,2 млн рублей.