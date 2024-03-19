Не пейте возле родника: почему 19 марта нужно беречь воду

На Константинов день умывались колодезной водой для здоровья и красоты, а вечером ходили в баню. Вообще, в этот день очень уважительно относились к воде: не бросали мусор в водоемы, не плевали в них. Тем более не давали воды из своего колодца чужим людям. Им даже не разрешали подходить к своему источнику.