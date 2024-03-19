Не пейте возле родника: почему 19 марта нужно беречь воду

К тому же считалось, что данный обряд принесет семье здоровье и счастье, особенно если первым круг вокруг колодца пройдет мальчик по имени Константин.
В южных регионах к этому дню ждали возвращения аистов. Эту птицу считали предвестником счастья, а ее появление сулило скорый приход весны. Если сегодня дятел начнет стучать, значит, холодная погода продлится еще долго. А если громко каркают вороны, то стоит ждать дождя и сильного ветра. Похолодание 19 марта предвещает сухое и жаркое лето.
На Константинов день умывались колодезной водой для здоровья и красоты, а вечером ходили в баню. Вообще, в этот день очень уважительно относились к воде: не бросали мусор в водоемы, не плевали в них. Тем более не давали воды из своего колодца чужим людям. Им даже не разрешали подходить к своему источнику.
Считалось, что 19 марта нельзя:
сплетничать — придет несчастье, громко разговаривать или употреблять алкогольные напитки у колодца или родника — потерять здоровье и благополучие, пить из чужой чашки — к бедности, мамам весь день проводить с ребенком — он может вырасти эгоистом.
Именины сегодня отмечают Елена, Константин, Максим, Федор.
В этот день родились:
народная артистка России Надежда Бабкина, премьер-министр России в 1991—1992 годах Егор Гайдар, волейболист, олимпийский чемпион Максим Михайлов, футболист Александр Кокорин.