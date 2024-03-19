Старинные здания на Светланской во Владивостоке продадут на торгах

У двух зданий общий адрес Светланская, 53. В них на продажу выставляются только вторые этажи, так как на первых находятся работающие магазины. Третье здание — Светланская, 55/3 — находится во дворе и его скорее всего, выставят на аукцион целиком. Общая площадь лотов — 1,6 тыс. кв. м. Аукционная цена ещё не определена, а общая кадастровая стоимость помещений более 41 млн руб.