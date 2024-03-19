Умер тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер “Салавата Юлаева” Константин Кольцов, — говорится в сообщении хоккейного клуба. — Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина в составе “Салавата Юлаева”, проделал огромную работу в тренерском штабе команды».



Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выражает соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича Кольцова.