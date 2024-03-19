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Умер тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

Обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева» Константин Кольцов умер на 43-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Салават Юлаев».
Источник: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер “Салавата Юлаева” Константин Кольцов, — говорится в сообщении хоккейного клуба. — Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина в составе “Салавата Юлаева”, проделал огромную работу в тренерском штабе команды».

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выражает соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича Кольцова.

Напомним, Константин Кольцов вошёл в тренерский штаб «Салавата Юлаева» летом 2022 года. Карьеру тренера Константин Кольцов начал в 2017 году. Он работал в минском «Динамо», хоккейных клубах «Брест», «Динамо-Молодечно» и тренировал хоккейный «Спартак».

После нескольких успешных сезонов в Национальной хоккейной лиге белорусский форвард перешёл в «Салават Юлаев» и вместе с уфимцами выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка Гагарина, сообщало информагентство «Башинформ».