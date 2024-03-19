Более 6,5 тысяч новосибирцев проголосовали за благоустройство набережной ОбьГЭС

В Новосибирске продолжается голосование за то, какой парк в городе обновят следующим. За четыре дня проголосовали больше 32 тысяч человек. Пока больше всего голосов, 6,5 тысяч, отдали за Набережную ОбьГЭС.
— Такие данные — на 7 часов утра 19 марта. По итогу голосования зеленая зона-победитель преобразится уже в следующем году. Отдать свой голос можно до 30 апреля, — рассказали в пресс-службе мэрии.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят один из 8 парка Новосибирска: набережная на улице Саввы Кожевникова, парк имени Кирова, сквер имени Калинина, Ельцовский парк, сквер «Зыряновский», набережная ОбьГЭС, территория у Безымянного озера, парк «Сосновый бор».
Принять участие в выборе можно на сайте 54.gorodsreda.ru. Голосующим должно быть больше 14 лет.