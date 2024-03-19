В Хабаровском крае 1 апреля стартует запись в первые классы

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ожидается, что за парты сядут более 15 450 первоклассников. Чтобы записать ребенка, нужно подать электронное заявление на Едином портале государственных услуг. Черновик заявления можно сформировать уже сейчас.
В краевом минобре отметили, что детей зачисляют по личному заявлению родителя (законного представителя). Записаться можно через единый портал госуслуг в электронном виде, отправить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении или прийти лично в школу. Чтобы записать ребенка через «Госуслуги», у родителя должна быть подтвержденная учетная запись.
Зачисление в первые классы пройдет в два этапа. Сначала, с 1 апреля до 30 июня, будут принимать детей, которые прописаны на закрепленной территории, имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право приема на обучение. Второй этап продлится с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он рассчитан на детей, не проживающих на закрепленной за школой территории.
Для родителей организуют работу горячих линий по вопросам приема в первые классы. Проконсультироваться родители смогут по телефонам горячей линии министерства образования и науки края: