В Хабаровском крае 1 апреля стартует запись в первые классы

Зачисление в первые классы пройдет в два этапа. Сначала, с 1 апреля до 30 июня, будут принимать детей, которые прописаны на закрепленной территории, имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право приема на обучение. Второй этап продлится с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он рассчитан на детей, не проживающих на закрепленной за школой территории.