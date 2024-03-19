«Шарик будет жить»: в Приморье бабушка пытается воскресить свою собаку вопреки жалобам соседей

«Эту дворняжку случайно ранили во время отлова безнадзорных собак, но неравнодушные люди ее подобрали и стали искать ей хозяина. Отозвалась пенсионерка. Не могу быть уверена в этом на 100%, но бабушку предупреждали о том, что у животного есть травма и ему нужен уход. Мы сами не раз предлагали помочь и отвезти питомца в ветклинику, но женщина наотрез отказывалась. В итоге пес умер. Его хозяйка сказала не трогать его. Потому что она будет его навещать и молиться, чтобы Шарик воскрес. “Шарик будет жить, я за него молюсь”, так и сказала, — поделилась с редакцией местная жительница.