«Шарик будет жить»: в Приморье бабушка пытается воскресить свою собаку вопреки жалобам соседей

Во Владивостоке в районе улицы Аллилуева жильцы обнаружили неподалеку мертвую собаку, которую не раз замечали на прогулке со старушкой. Соседи отмечают, что у животного была странная опухоль на ноге, но к ветеринару питомца почему-то не отводили. 19 марта мертвого пса увидели прикрытым картонкой неподалеку от подъезда, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Дворняжку тяжело было не заметить. Во-первых, местные почуяли неприятный запах, во-вторых, собака немаленьких размеров. Люди попытались достучаться до соседки, но услышанное повергло их в шок.
«Эту дворняжку случайно ранили во время отлова безнадзорных собак, но неравнодушные люди ее подобрали и стали искать ей хозяина. Отозвалась пенсионерка. Не могу быть уверена в этом на 100%, но бабушку предупреждали о том, что у животного есть травма и ему нужен уход. Мы сами не раз предлагали помочь и отвезти питомца в ветклинику, но женщина наотрез отказывалась. В итоге пес умер. Его хозяйка сказала не трогать его. Потому что она будет его навещать и молиться, чтобы Шарик воскрес. “Шарик будет жить, я за него молюсь”, так и сказала, — поделилась с редакцией местная жительница.
А тем временем соседи собираются общими силами попросить соответствующие службы вывезти подальше от дома мертвую собаку и кремировать.