Еще один УАЗ отправили в зону СВО из Иркутской области

— Важно, что все машины, которые отправляются в зону СВО, обязательно проходят полное техобслуживание. А сбор помощи проводится при поддержке губернатора Приангарья Игоря Кобзева, правительства региона и всех неравнодушных жителей, — говорит Руслан Болотов.