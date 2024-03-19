Еще один УАЗ отправили в зону СВО из Иркутской области

Еще один автомобиль УАЗ прибыл в Ростов-на-Дону для военнослужащих. Технику встретил руководитель Иркутского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Он скоро передаст машину бойцам. Об этом сообщает мэр Иркутска Руслан Болотов в своем телеграм-канале.
— Важно, что все машины, которые отправляются в зону СВО, обязательно проходят полное техобслуживание. А сбор помощи проводится при поддержке губернатора Приангарья Игоря Кобзева, правительства региона и всех неравнодушных жителей, — говорит Руслан Болотов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что 29 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства в Иркутской области.