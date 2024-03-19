Семья участника СВО из Магнитогорска выиграла квартиру в краеведческой викторине

«Сперва ему позвонили из редакции газеты и поздравили. Но он не поверил в свою удачу, перезвонил мне и сказал: давай посмотрим прямой эфир. Мы посмотрели и были в шоке. Но все оказалось правдой. Выигрышу мы оба очень порадовались», — цитирует Гульсию Ахметову пресс-служба администрации Магнитогорска.