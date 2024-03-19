Семья участника СВО из Магнитогорска выиграла квартиру в краеведческой викторине

Каждый участник, после того, как ответил н вопросы, получал специальный номер.
В пресс-службе администрации Магнитогорска отметили, что победители получали подарки, среди которых были смартфоны, планшеты, телевизоры, а также шесть автомобилей и однокомнатная квартира.
Накануне в администрации сообщили имя счастливчика, который стал обладателем квартиры. Как оказалось, им стала семья Ахметовых. К слову, ее глава — участник СВО. Мужчина поучаствовал в викторине, пока был в отпуске. А вот результаты стали известны, когда боец уже уехал на передовую. Поэтому приз вместе него получала его супруга Гульсия Ахметова.
По словам женщины, муж находится на передовой с 2022 года. Туда он отправился вместе с мобилизованными, а до этого работал на станции скорой помощи. А вот в победу в викторине сначала даже не поверил.
«Сперва ему позвонили из редакции газеты и поздравили. Но он не поверил в свою удачу, перезвонил мне и сказал: давай посмотрим прямой эфир. Мы посмотрели и были в шоке. Но все оказалось правдой. Выигрышу мы оба очень порадовались», — цитирует Гульсию Ахметову пресс-служба администрации Магнитогорска.
Имена всех победителей викторины уже известны. Подарки вручались в редакции газеты «Магнитогорский рабочий».