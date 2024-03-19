В детском центре «Океан» построили «Город будущего»

Участники тематической смены «Лифт в будущее» во всероссийском детском центре «Океан» построили макет «Города будущего». Он имеет жилые дома, больницу с вертолётной площадкой, аэропорт, вокзал, культурные учреждения.
Особенность проекта ребят — применение цифровых решений. Благодаря этому, в их «Городе» работает умный общественный транспорт, система «Умный дом», за безопасностью следят камеры, а еду из магазинов доставляют роботы. Кстати, ребята не забыли при строительстве города и экологии. Они спланировали альтернативные источники энергии, озеленение домов. Также акцент сделан на доступности всей городской среды.
«Получился город будущего, в котором действительно хочется жить. Город, ориентированный на потребности человека», — рассказала президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова.
«Благодаря работе с экспертами, ребята познакомились с цифровыми сервисами и технологиями, которые помогают решать инфраструктурные задачи регионов: формировать комфортную среду, обеспечивать безопасность, улучшать экологию. Желаю ребятам и дальше развивать полученные знания», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.