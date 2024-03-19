В детском центре «Океан» построили «Город будущего»

Особенность проекта ребят — применение цифровых решений. Благодаря этому, в их «Городе» работает умный общественный транспорт, система «Умный дом», за безопасностью следят камеры, а еду из магазинов доставляют роботы. Кстати, ребята не забыли при строительстве города и экологии. Они спланировали альтернативные источники энергии, озеленение домов. Также акцент сделан на доступности всей городской среды.