Игорь Кобзев поздравил Владимира Путина с победой на выборах

"Спасибо всем сотрудникам правоохранительных органов за то, что предвидели возможные нарушения и не допустили того, что случалось в других регионах. Благодарю всех, кто обеспечивал соблюдение закона при проведении предвыборной кампании и в дни голосования. Значительную роль сыграли волонтёры, наблюдатели, представители СМИ — они сделали выборы прозрачными — и за это им всем большое спасибо.