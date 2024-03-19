Игорь Кобзев поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил благодарность всем участникам в выборах президента РФ. В первую очередь глава региона поблагодарил руководителей и членов избирательных комиссий, которые проделали огромную работу по подготовке и проведению выборов. Также губернатор региона от всей души поздравил Владимира Путина с победой на выборах, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.
"Спасибо всем сотрудникам правоохранительных органов за то, что предвидели возможные нарушения и не допустили того, что случалось в других регионах. Благодарю всех, кто обеспечивал соблюдение закона при проведении предвыборной кампании и в дни голосования. Значительную роль сыграли волонтёры, наблюдатели, представители СМИ — они сделали выборы прозрачными — и за это им всем большое спасибо.
Спасибо всем жителям Приангарья за активную гражданскую позицию. Более половины жителей региона поддержали кандидатуру действующего президента России Владимира Владимировича Путина. Высокий уровень показали Тулун и Тулунский район — 89,85% и 90,35%. Это результат большой работы под личным контролем президента по восстановлению пострадавших территорий", — отметил губернатор.
При этом глава региона честно признался, что специалисты прогнозировали более высокую явку, но даже 63,17% стали рекордом для Иркутской области, которая, как подчеркнул Игорь Кобзев, окончательно потеряла статус «аутсайдера» и «протестного региона».
«Сравнивая полученные результаты с прошлыми выборами главы государства, отмечу, что мы выросли почти на 8%. А это — немало», — добавил Игорь Кобзев.
Всего на участки пришло более 1 млн 146 тысяч жителей региона.