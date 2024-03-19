В Хабаровском крае определились победители Ночной хоккейной лиги

В Хабаровском крае определились победители трёх дивизионов Ночной хоккейной лиги. Игры проходили на ледовых аренах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурска. Теперь команды представят наш регион на Всероссийском финале в Сочи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В этом сезоне в играх принимали участие 18 команд, разделённых по трем дивизионам, называемых лигами. Победителями в «Лиге Надежды» стали комсомольчане из команды «Юность», достойную конкуренцию им составляли земляки из команды «Локо-Тех». Напомним, в этом сезоне в дивизионе играли команды только из Комсомольска-на-Амуре, Амурского и Солнечного районов.







Лидером в дивизионе «Любитель 50+» стала команда «Таежный 50+», которая раньше гремела среди 40-летних. Не проиграв ни одной встречи, хоккеисты клуба празднуют заслуженную победу. Новичок этого сезона команда «Бастион» пока только в самом низу турнирной таблицы.



А вот в дивизионе «Лига Мечты» уже несколько лет подряд лидером становится команда «Авантажстрой». — Открытием сезона можно считать команду «Медведи», она смогла в нескольких играх обыграть основных фаворитов лиги. В прошлом году они заняли четвёртое место, но за год подтянулись и этот сезон закончили на третьем месте, — отметил региональный представитель дивизиона Илья Заикин. Также здесь появились два новичка — «СКА-Хабаровск» и «Центурион». Первый до этого выступал в любительской лиге, а второй вернулся в Ночную лигу после семи лет отсутствия. Как признают спортсмены, на финальных играх в Сочи их ждет серьезное испытание.