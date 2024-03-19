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Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Красноярском крае на 20,3%

Уровень эпидемического порога не превышен.
Источник: Krasnoyarskmedia

За последний месяц заболеваемость ОРВИ и гриппом в Красноярском крае снизилась на 20,3%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

На прошлой неделе 12 936 жителей заболели ОРВИ и гриппом. Уровень эпидемического порога не превышен.

Отмечается, что ситуация в регионе оценивается как стабильная.

В регионе циркулируют РС-вирусы, риновирусы и парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, и т. д.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали и о ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Она стабильна. На прошлой неделе инфекцией заболели 146 человек.

здоровье