Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Красноярском крае на 20,3%

За последний месяц заболеваемость ОРВИ и гриппом в Красноярском крае снизилась на 20,3%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
На прошлой неделе 12 936 жителей заболели ОРВИ и гриппом. Уровень эпидемического порога не превышен.
Отмечается, что ситуация в регионе оценивается как стабильная.
В регионе циркулируют РС-вирусы, риновирусы и парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы,
Специалисты Роспотребнадзора рассказали и о ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Она стабильна. На прошлой неделе инфекцией заболели 146 человек.