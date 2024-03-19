МЧС Беларуси предупреждает о гололедице во вторник

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Во вторник на отдельных участках дорог Беларуси ожидается гололедица, сообщила пресс-служба МЧС в своем официальном Telegram-канале.
Спасатели предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
По прогнозам Белгидромета, сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега.
Утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с. Дневная температура воздуха составит +4…+9°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске во вторник установится облачная с прояснениями погода и будет без существенных осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +6…+8°C. Ветер северо-восточный 4−9 м/с.
Такое же значение температуры воздуха будет сегодня и в Бресте, а также Витебске. В остальном тоже ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Бресте ветер северный 5−10 м/с, в Витебске — северо-восточный 4−9 м/с.
В Гомеле, Гродно и Могилеве во вторник будет преобладать облачная погода. В Гомеле временами будет идти дождь, в Гродно существенных осадков не ожидается, а в Могилеве — также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в этих областных центрах составит +5…+7°C. Ветер северо-восточный и северный 4−9 и 5−10 м/с.