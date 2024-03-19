МЧС Беларуси предупреждает о гололедице во вторник

В Гомеле, Гродно и Могилеве во вторник будет преобладать облачная погода. В Гомеле временами будет идти дождь, в Гродно существенных осадков не ожидается, а в Могилеве — также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в этих областных центрах составит +5…+7°C. Ветер северо-восточный и северный 4−9 и 5−10 м/с.