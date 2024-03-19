Под Волгоградом автовладельцы получают уведомления о брошенных во дворах машинах

Автомобили со спущенными колесами стоят без движения уже более трех месяцев.
По информации мэрии Волжского, с начала года поступило 20 подобных жалоб. На стеклах оставленных машин размещают соответствующие уведомления. Кроме того, вместе с сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия по определению владельца транспортного средства.
Только за прошедшую неделю разместили 7 уведомлений с просьбой привести машину в порядок к 1 апреля. Если владелец не примет мер по исправлению ситуации за указанное время, автомобиль будет эвакуирован.
В случае если владелец не объявится, автомобиль перейдет в муниципальную собственность.