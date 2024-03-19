Первые случаи укуса клещей зарегистрированы в Иркутской области

— Днем температура поднимается. Вместе со сходом снега увеличивается активность клещей. Следует не забывать в этот период о мерах профилактики. Самым надежным и долговременным методом считается профилактическая прививка, которую нужно сделать минимум за две недели до предполагаемого выхода в зону риска, — говорят в Роспотребнадзоре.