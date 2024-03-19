Первые случаи укуса клещей зарегистрированы в Иркутской области

В Иркутской области начался сезон активности клещей. Уже произошли первые случаи укуса клещей. Жертвами стали жители Ангарского и Усть-Кутского районов. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре Иркутской области.
Кстати, в этом году, как и в предыдущем, первый укус клеща зарегистрирован 7 марта.
— Днем температура поднимается. Вместе со сходом снега увеличивается активность клещей. Следует не забывать в этот период о мерах профилактики. Самым надежным и долговременным методом считается профилактическая прививка, которую нужно сделать минимум за две недели до предполагаемого выхода в зону риска, — говорят в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор советует дачникам не забывать очистить территорию от прошлогодней травы и листьев, а при необходимости рекомендует провести противоклещевую обработку на участке.
Кроме того, по данным мониторинга за прошлый эпидсезон в лечебно-профилактические организации Приангарья обратились более 12 тысяч человек. Все они обнаружили присосавшегося клеща на своем теле. Зарегистрировано 82 случая клещевого энцефалита, 158 — клещевого боррелиоза, 61 — клещевого риккетсиоза.
Но в целом заболеваемость клещевым энцефалитом в 2023 году была ниже на 21% по сравнению с 2022 годом.