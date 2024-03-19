Строительство детской поликлиники номер 10 в Иркутске завершат в 2025 году

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства строительства Иркутской области, строительство детской поликлиники городской клинической больницы номер 10 на 500 посещений в смену началось в октябре 2022 года, и по контракту должно завершиться в 2025 году. На возведение объекта выделили 1,1 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов.