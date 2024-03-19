Девять пар близнецов родилось во Владивостоке в феврале

Это на 82 малыша больше, чем за аналогичный период 2023 года. В Приморском крае за два месяца на свет появилось 2578 детей.
В феврале во Владивостоке зарегистрировали 266 браков. В общей сложности за первые два месяца — 565 браков. Это на 44 меньше, чем в прошлом году.
Также во Владивостоке стали чаще разводиться. За два месяца зарегистрировано 565 разводов. Из них за февраль — 458. В целом, этот показатель превышает тот, что был в аналогичный период прошлого года.
Дополнительно в управлении ЗАГС сообщили, что самыми редкими именами для новорожденных во Владивостоке стали такие имена, как Атом, Оскар, Авель, Доминика, Евангелина, Искра и Аврора.