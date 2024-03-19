В Свердловской области пройдет снегопад с сильным ветром

Через Свердловскую область 19 марта пройдет холодный атмосферный фронт. Вместе с ним в регионе ожидаются усиленный ветер и осадки, основная часть которых придется на северную часть региона — до двух миллиметров.
— Днем 19 марта регион будет расположен в умеренно-холодной воздушной массе. При незначительной облачности, обусловленной влиянием антициклона, благодаря мартовскую солнцу оттепели сохранятся в большинстве районов области, за исключением самого севера региона, — отметил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
В Свердловской области 19 марта днем ожидается температура в районе 0..+5 градусов, а на севере — до −1..-3 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге днем прогнозируется малооблачная погода, северный, северо-западный ветер 3−8 метров в секунду, возможен небольшой снег. Днем температура поднимется до +2..+4 градусов. С 20 марта в городе наступит потепление, а дневная температура на предпоследней неделе марта достигнет отметок в +5..+7 градусов.
Напомним, в Екатеринбурге 18 марта 2024 года стал самым теплым 18 марта с 2013 года сразу по двум показателям — дневному максимуму и среднесуточной температуре.