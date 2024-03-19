В Свердловской области пройдет снегопад с сильным ветром

В Свердловской области 19 марта днем ожидается температура в районе 0..+5 градусов, а на севере — до −1..-3 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге днем прогнозируется малооблачная погода, северный, северо-западный ветер 3−8 метров в секунду, возможен небольшой снег. Днем температура поднимется до +2..+4 градусов. С 20 марта в городе наступит потепление, а дневная температура на предпоследней неделе марта достигнет отметок в +5..+7 градусов.