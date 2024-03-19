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Спасатели предупредили о взрывах на реках в Челябинской области

В двух районах Челябинской области будут взрывать лед на реках.
Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области собираются взорвать лед на реках в двух районах — Варненском и Ашинском. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Лед планируют разбить взрывами, чтобы избежать сильного паводка.

— Специалисты определяют, в каких местах могут образоваться заторы, бурят в этих местах лунки. Военнослужащие министерства обороны закладывают взрывчатку и проводят подрывы, — объяснили в МЧС.

Самыми проблемными во время паводка местами спасатели считают территории рядом с жилыми районами и мостами. Уменьшив скопление льда, надеются снизить риск подтопления домов.

МЧС