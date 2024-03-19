Рады такому сюрпризу: чем удивит погода жителей Приморья в предстоящие выходные

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о том, какой будет погода в крае на предстоящие выходные. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам синоптика, погода принесет жителям и гостям региона настоящий сюрприз:
«Ожидается мокрый снег и порывистый ветер. К такому сюрпризу мы относимся позитивно, поскольку осадки придутся на районы с высокой пожарной опасностью и смогут ситуацию сгладить».
По информации портала «Примпогода», в ночь на 23 марта, во Владивостоке ожидается мокрый снег, местами туман, а на дорогах гололедица. Температура воздуха составит от 0 до +2°C. Днем столбики термометров покажут +1…+3°C, осадки и туман сохранятся.
В ночь на 24 марта в приморской столице температура воздуха достигнет +1…+2°C, днем потеплеет до +2…+4°C. Осадки не предвидятся.