Рады такому сюрпризу: чем удивит погода жителей Приморья в предстоящие выходные

По информации портала «Примпогода», в ночь на 23 марта, во Владивостоке ожидается мокрый снег, местами туман, а на дорогах гололедица. Температура воздуха составит от 0 до +2°C. Днем столбики термометров покажут +1…+3°C, осадки и туман сохранятся.