Во Владивостоке на трех улицах идет снос нелегальных построек

Во Владивостоке специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержания городских территорий» продолжают активно освобождать городские участки, которые были незаконно заняты жителями. Бригады демонтируют различные сооружения, включая гаражи, торговые павильоны, бытовки, заборы и другие объекты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Сотрудники организации пояснили, что в данный момент идёт снос гаражей на улицах Фадеева, 12, Дальзаводской, 27 и Карякинской, 29. Кроме того, вывозят мусор, который скапливался как около построек, так и внутри них.
Также в районе дома № 65 на улице Интернациональной производится разбор незаконной автопарковки. В ходе работ удаляются заборы, пункты пропуска и прочие незаконные строения.
Все ценные материалы и объекты направляются на временное хранение, в то время как весь прочий мусор и отходы увозятся на полигон.
Напомним, во Владивостоке практически ежедневно проходит демонтаж нелегальных объектов. С начала года незаконные торговые павильоны убрали с Трамвайной, Башидзе, 10А, Крыгина и Станюковича, Чапаева, Кирова и Русской, Кутузова, 2-я Гражданской и Адмирала Корнилова.