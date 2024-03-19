В Омске 20 и 21 марта грядут отключения холодной воды

В Омске 20 и 21 марта запланированы отключения холодной воды, сообщили в водоканале.
Так, 20 марта с 09:30 до 20:00 без холодной воды останутся здания, расположенные по следующим адресам:
Ул. Бережного, 5а;
Ул. Бережного, 5/1 (ЦТП 657).
В четверг, 21 марта, с 10:00 до 19:00 без воды из-за ремонтных работ останутся абоненты по следующим адресам:
Ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, 3, 4, 5, 5 В, 7А/1, 7Б, 9, 8;
Ул. Ермолаева, 5А, 9, 10, 11;
Ул. Юбилейная, 7, 6, 5, 4, 5А. В этот же день с 11:00 до 20:00 холодной воды в кранах не будет в здания по адресам:
Ул. Багратиона, 23/1, 25А, 25Б, 27 В, 27Б, 29Б.
Омский водоканал горожанам приносит извинения за предоставленные неудобства.