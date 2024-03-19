МЧС предупреждает об усилении ветра и снеге в Иркутской области 20 марта

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Иркутской области 20 марта. Местами в северных районах ночью и утром ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами от 15 до 17 метров в секунду, снег и мокрый снег.
По данным Иркутского УГМС, 20 марта по области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ветер юго-восточный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14. Температура ночью составит от нуля до минус 5 градусов, при прояснении — от 10 до 15 градусов ниже нуля. Днём воздух прогреется до 6−11 градусов со знаком «плюс», местами от плюс 2 до минус 3 градусов.
В течение дня 19 марта в Иркутске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до 8−10 градусов выше нуля.