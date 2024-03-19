МЧС предупреждает об усилении ветра и снеге в Иркутской области 20 марта

По данным Иркутского УГМС, 20 марта по области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ветер юго-восточный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14. Температура ночью составит от нуля до минус 5 градусов, при прояснении — от 10 до 15 градусов ниже нуля. Днём воздух прогреется до 6−11 градусов со знаком «плюс», местами от плюс 2 до минус 3 градусов.