МИНСК, 19 мар — Sputnik. Погиб экс-хоккеист сборной Беларуси Константин Кольцов, ему было 42 года, сообщили на официальном сайте хоккейного клуба «Салават Юлаев», в тренерский штаб которого входил белорусский специалист.
«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер “Салавата Юлаева” Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики», — говорится в сообщении.
В команде также отметили, что он навсегда вписал себя в историю уфимского клуба.
Хоккеист и тренер
Кольцов играл за сборную Беларуси на Олимпиадах 2002 и 2010 годов. Выступал за «Питтсбург» в НХЛ и «Салават». Становился чемпионом России и обладателем Кубка Гагарин, а в составе этой команды из Уфы.
В Континентальной хоккейной лиге Кольцов также входил в составы тренерских штабов минского «Динамо» (с 2017 по 2019 годы) и московского «Спартака» (сезон 2021/2022). Кольцов также был главным тренером белорусских клубов «Брест» и «Динамо» из Молодечно, которые выступают в республиканском чемпионате.
В период своей игровой карьеры помимо «Салавата Юлаева» игрок также выступал за череповецкую «Северсталь», казанский «Ак Барс», «Спартак», минское «Динамо» и подмосковный «Атлант».
Накануне его гибели стало известно, что Кольцов не собирался продлевать контракт с уфимским клубом. Об этом проинформировала хоккейное агентство «Winners hockey agency», клиентом которого является белорусский специалист.
Предполагалось, что Кольцов продолжит карьеру в другом клубе, однако в каком именно, пресс-служба хоккейного агентства не сообщала.
Вместе с тем, некоторые СМИ сообщали, что Кольцов мог возглавить в новом сезоне минское «Динамо» и сборную Беларуси. До этого он возглавлял сборную на Кубке Первого канала, который прошел в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге.