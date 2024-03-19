Погиб экс-хоккеист сборной Беларуси Константин Кольцов

Вместе с тем, некоторые СМИ сообщали, что Кольцов мог возглавить в новом сезоне минское «Динамо» и сборную Беларуси. До этого он возглавлял сборную на Кубке Первого канала, который прошел в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге.