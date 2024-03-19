Вальс под салют и концерты на «красной линии»: опубликована программа фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске

Участники фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске каждый год стараются удивить публику. Акробатические номера, национальные танцы, мини-спектакли, эстрадные хиты в исполнении духовых оркестров — чистый восторг. Пока неизвестно, что покажут коллективы в этом году. Но можно сказать с уверенностью: это будет мастерски.