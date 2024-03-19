Вальс под салют и концерты на «красной линии»: опубликована программа фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске

Фестиваль «Амурские волны» 2024 в Хабаровске станет одним из знаковых событий в культурной жизни. Почти неделю для горожан будут играть лучшие военные оркестры из разных уголков страны и, возможно, мира. Желающие уже могут планировать поход на концерт — появилась предварительная программа «Амурских волн» 2024.
КОГДА ПРОЙДУТ «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 2024 В ХАБАРОВСКЕ
Фестиваль «Амурские волны» 2024 в Хабаровске пройдет в 12-й раз. Пять дней военные оркестры будут давать сольные концерты и выступать на открытых площадках совместно. Зрелище воодушевляющее: десятки музыкантов играют и поют в унисон на фоне Амура, главного собора и салюта.
Участники фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске каждый год стараются удивить публику. Акробатические номера, национальные танцы, мини-спектакли, эстрадные хиты в исполнении духовых оркестров — чистый восторг. Пока неизвестно, что покажут коллективы в этом году. Но можно сказать с уверенностью: это будет мастерски.
Даты проведения фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске запланированы на рубеж весны и лета. Организаторы заявили старт 27 мая, финал — 2 июня.
«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 2024 В ХАБАРОВСКЕ: УЧАСТНИКИ
Участники фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске до последнего держатся в секрете. Особенно, когда речь идет об иностранных музыкантах. Но организаторы все же приоткрыли тайну и раскрыли часть списка выступающих в этом году.
Список оркестров на «Амурских волнах» 2024 в Хабаровске пока состоит из традиционных коллективов- участников. Перед зрителями выступят музыканты штабов Восточного военного округа, Западного военного округа (Санкт-Петербург) и Тихоокеанского флота (Владивосток). Приедет и полюбившийся оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Ни один фестиваль не обходится без Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «АМУРСКЕ ВОЛНЫ» 2024 В ХАБАРОВСКЕ
Расписание «Амурских волн» 2024 в Хабаровске пока тоже предварительное.
25 МАЯ (КОМСОМОЛЬСК)
Адрес: комсомольский драматический театр, проспект Первостроителей, 11.
27 МАЯ
Адрес: Городской дворец культуры, улица Ленина, 85.
Адрес: Дом офицеров Восточного военного округа, улица Шевченко, 16.
I отделение. Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова;
II отделение. Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота.
Адрес: дворец дружбы «Русь», улица Герцена, 2.
28 МАЯ
Адрес: хабаровский музыкальный театр, улица Карла Маркса, 64.
29 МАЯ
Адрес: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором).
30 МАЯ
Адрес: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором).
31 МАЯ
Адрес: Городской дворец культуры, улица Ленина, 85.
Адрес: «Платинум арена», улица Дикопольцева, 12.
1 ИЮНЯ
Адрес: улица Муравьева-Амурского.
Адрес: «Платинум арена», улица Дикопольцева, 12.
2 ИЮНЯ
Адрес: улица Шевченко, 15/1.
Адрес: от площади имени Ленина до Комсомольской площади.
Адрес: Комсомольская площадь.