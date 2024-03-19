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Вальс под салют и концерты на «красной линии»: опубликована программа фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске

Оркестр из Санкт-Петербурга выступит на фестивале «Амурские волны» в Хабаровске.
Источник: Комсомольская правда

Фестиваль «Амурские волны» 2024 в Хабаровске станет одним из знаковых событий в культурной жизни. Почти неделю для горожан будут играть лучшие военные оркестры из разных уголков страны и, возможно, мира. Желающие уже могут планировать поход на концерт — появилась предварительная программа «Амурских волн» 2024.

КОГДА ПРОЙДУТ «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 2024 В ХАБАРОВСКЕ

Фестиваль «Амурские волны» 2024 в Хабаровске пройдет в 12-й раз. Пять дней военные оркестры будут давать сольные концерты и выступать на открытых площадках совместно. Зрелище воодушевляющее: десятки музыкантов играют и поют в унисон на фоне Амура, главного собора и салюта.

Участники фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске каждый год стараются удивить публику. Акробатические номера, национальные танцы, мини-спектакли, эстрадные хиты в исполнении духовых оркестров — чистый восторг. Пока неизвестно, что покажут коллективы в этом году. Но можно сказать с уверенностью: это будет мастерски.

Даты проведения фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске запланированы на рубеж весны и лета. Организаторы заявили старт 27 мая, финал — 2 июня.

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 2024 В ХАБАРОВСКЕ: УЧАСТНИКИ

Участники фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске до последнего держатся в секрете. Особенно, когда речь идет об иностранных музыкантах. Но организаторы все же приоткрыли тайну и раскрыли часть списка выступающих в этом году.

Список оркестров на «Амурских волнах» 2024 в Хабаровске пока состоит из традиционных коллективов- участников. Перед зрителями выступят музыканты штабов Восточного военного округа, Западного военного округа (Санкт-Петербург) и Тихоокеанского флота (Владивосток). Приедет и полюбившийся оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Ни один фестиваль не обходится без Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «АМУРСКЕ ВОЛНЫ» 2024 В ХАБАРОВСКЕ

Расписание «Амурских волн» 2024 в Хабаровске пока тоже предварительное.

25 МАЯ (КОМСОМОЛЬСК)

17:00—18:20 — сольный концерт штаба Восточного военного округа (Хабаровск).

Адрес: комсомольский драматический театр, проспект Первостроителей, 11.

27 МАЯ

19:00—21:00 — сольный концерт (чей — пока не уточняется).

Адрес: Городской дворец культуры, улица Ленина, 85.

19:00—21:00 — сольный концерт оркестра штаба Западного военного округа.

Адрес: Дом офицеров Восточного военного округа, улица Шевченко, 16.

18:30—20:30 — выступление двух участников фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске:

I отделение. Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова;

II отделение. Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота.

Адрес: дворец дружбы «Русь», улица Герцена, 2.

28 МАЯ

19:00—21:00 — сольный концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, солистов из Москвы и Хабаровска.

Адрес: хабаровский музыкальный театр, улица Карла Маркса, 64.

29 МАЯ

20:00—22:00 — дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля.

Адрес: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором).

30 МАЯ

20:00—22:00 — дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля.

Адрес: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором).

31 МАЯ

15:00—17:00 — праздничный концерт, посвященный 166-й годовщине Хабаровска.

Адрес: Городской дворец культуры, улица Ленина, 85.

19:00—21:00 — дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске.

Адрес: «Платинум арена», улица Дикопольцева, 12.

1 ИЮНЯ

14:30—15:30 — Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск».

Адрес: улица Муравьева-Амурского.

19:00—21:00 — дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске.

Адрес: «Платинум арена», улица Дикопольцева, 12.

2 ИЮНЯ

12:00—13:00 — концертная программа в парке «Динамо».

12:00—13:00 — концертная программа в парке им. Муравьева-Амурского.

Адрес: улица Шевченко, 15/1.

16:00—17:00 — марш-парад оркестров-участников фестиваля.

Адрес: от площади имени Ленина до Комсомольской площади.

17:00—21:00 — концертные выступления оркестров-участников фестиваля.

Адрес: Комсомольская площадь.

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