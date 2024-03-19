Железнодорожники НСО обсудили безопасность детей на железной дороге

— Причина несчастных случаев с несовершеннолетними в 100% случаев — это нарушение правил нахождения на железной дороге, — подчеркнул Евгений Дербилов. — Считаю, что на уроках безопасности жизнедеятельности необходимо объяснять ученикам меры безопасности не только при нахождении на автомобильной дороге, но и правила пересечения железной дороги. А самое главное, необходимо понимать, что личный пример каждого, в первую очередь, конечно, родителей, будет лучшим уроком безопасности.