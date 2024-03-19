Помывка на паузе, миллионы цветов в ожидании: Как Петербург готовится к месячнику по благоустройству

Наступил март, Северная столица сбросила грязную снежную шубу — настало время свежей и теплой весны. Плюсовая температура позволила городу слегка «намылиться» и принять душ: Комитет по благоустройству начал мыть улицы с 23 февраля, не дожидаясь традиционного весеннего месячника. Мыльные ванны приняли остановки общественного транспорта и часть дорог, преимущественно в Центральном районе. На это дело за две недели потратили 37 тысяч кубометров воды. В то же время с газонов, площадей и тротуаров счищают песчаные залежи и оттаявший мусор.
«Большой стирке» помешал холодный циклон «Габриэль», который на выходных обрушил на город мелкий снег, минусовую температуру и сильный ветер.
— Мойка магистралей приостановлена, идет распределение противогололедных материалов. Улицы в понедельник, 18 марта, чистили 646 единиц техники и 914 дворников, — отчитались в комитете. — В выходные в дежурную службу сообщали об упавших деревьях на Лужской и Бассейной улицах, двух участках Витебского проспекта, а также об упавших ограждениях на набережной реки Карповки и проспекте Просвещения.
К водным процедурам комитет вернется во время апрельского месячника по благоустройству, озеленению и уборке — тогда чистоту наведут во всем Петербурге. Словом, ждем устойчивой плюсовой температуры. В это же время начнется и высадка новых растений — программа по озеленению у комитета обширная. В этом году город планируется пополнить 10 тысячами деревьев и 114,5 тысячи кустарников, а уже растущие начали формовать. Для клумб и цветочных корзин тоже готовят пестрое наполнение: в теплицах садово-парковых хозяйств набирают цвет виола и плющ. Их отдадут в руки садовников в конце апреля. Всего высадят порядка 5 миллионов цветов, в том числе полмиллиона виол и 242 тысячи тюльпанов.
СЛОВО ЭКСПЕРТУ.
Петербургу нужно больше деревьев?
Сергей ГРИБАЛЕВ, руководитель общественного движения «Экологическая милиция»:
— Да. Это с учетом того, сколько деревьев уничтожается, болеет, сколько обстригают до состояния столбов. У нас очень грязный воздух, а дороги посыпают химикатами, которые со снегом складируются во дворах, на газонах, в скверах. Мы наблюдаем эти кучи на газонах, иногда их убирает техника, которая наносит вред. Деревья растут в плохих условиях и не продуцируют кислород.
Президент давно задал федеральный проект «Чистый воздух». Нужно снижать количество выбросов, убирать город, мыть деревья вместе с дорогами и не складировать снег на газонах. Надо увеличивать число деревьев и грамотно их высаживать. Раньше в Петербурге проводился мониторинг почв, была карта загрязнений, подготовленная профильным комитетом. Было понятно, где можно сажать, где нельзя, где нужно обеззараживание. Сейчас подобных ресурсов нет.
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