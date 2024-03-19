Помывка на паузе, миллионы цветов в ожидании: Как Петербург готовится к месячнику по благоустройству

К водным процедурам комитет вернется во время апрельского месячника по благоустройству, озеленению и уборке — тогда чистоту наведут во всем Петербурге. Словом, ждем устойчивой плюсовой температуры. В это же время начнется и высадка новых растений — программа по озеленению у комитета обширная. В этом году город планируется пополнить 10 тысячами деревьев и 114,5 тысячи кустарников, а уже растущие начали формовать. Для клумб и цветочных корзин тоже готовят пестрое наполнение: в теплицах садово-парковых хозяйств набирают цвет виола и плющ. Их отдадут в руки садовников в конце апреля. Всего высадят порядка 5 миллионов цветов, в том числе полмиллиона виол и 242 тысячи тюльпанов.