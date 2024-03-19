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Сегодня по республике очень теплая погода. На севере — небольшие дожди

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет сообщил, что сегодня по республике будет наблюдаться очень теплая погода — до 22 градусов. Небольшой дождь ожидается исключительно на севере страны. Однако повсеместные осадки нагрянут на днях, передает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: +4° 5 м/с 38% 756 мм рт. ст. +6°
Источник: Podrobno.uz

Сегодня в Ташкенте без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура днем 20−22 градусов тепла.

В Каракалпакстане местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура днем прогреется до 13−18 градусов тепла.

В Хорезмской области днем без осадков, лишь к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура днем 15−20 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура днем 20−25 градусов тепла.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура днем 17−22 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура днем 23−28 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях осадков не ожидается. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура днем 15−20 градусов тепла.

В горных районах республики без осадков, при этом лавиноопасно. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура днем прогреется до 8−13 градусов тепла.

Напомним, что 18—20 марта по горным районам республики будет лавиноопасно. В день Навруза по прогнозам будет дождь, дожди также пройдут и 22 марта. 20 и 21 марта ожидается усиление ветра до 12−13 м/с.