Сегодня по республике очень теплая погода. На севере — небольшие дожди

Сегодня в Ташкенте без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура днем 20−22 градусов тепла.
В Каракалпакстане местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура днем прогреется до 13−18 градусов тепла.
В Хорезмской области днем без осадков, лишь к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура днем 15−20 градусов тепла.
В Бухарской и Навоийской областях без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура днем 20−25 градусов тепла.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура днем 17−22 градусов тепла.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура днем 23−28 градусов тепла.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях осадков не ожидается. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура днем 15−20 градусов тепла.
В горных районах республики без осадков, при этом лавиноопасно. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура днем прогреется до 8−13 градусов тепла.
Напомним, что