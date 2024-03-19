Третья экспертиза подтвердила ценность квартала «Красный просвещенец»

Повторную экспертизу проводили с конца декабря до середины января. К работе привлекли других экспертов, которые учли недоработки первой экспертизы и рассмотрели известных нижегородцев, которые жили или были связаны с «Красным просвещенцем», уникальность архитектуры зданий и особенности организации квартала.