Третья экспертиза подтвердила ценность квартала «Красный просвещенец» в Нижнем Новгороде. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на сайте УГООКН региона.
Напомним, на рассмотрение УГООКН поступили два акта государственной историко-культурной экспертизы с противоположными выводами. Первая экспертиза, которая проводилась в декабре, не выявила ценности квартала в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Невзоровых и Тверской.
Местные жители массово попросили пересмотреть результат проверки. По их мнению, эксперт не учла связь каждого дома из квартала с именами известных нижегородцев и уникальность элитного жилья, построенного в эпоху 1920‑х годов.
Повторную экспертизу проводили с конца декабря до середины января. К работе привлекли других экспертов, которые учли недоработки первой экспертизы и рассмотрели известных нижегородцев, которые жили или были связаны с «Красным просвещенцем», уникальность архитектуры зданий и особенности организации квартала.
Ко второй экспертизе УГООКН предъявило несколько замечаний. В начале марта эксперты из Санкт-Петербурга, Пскова и Брянска выполнили новое исследование, устранив замечания. Они повторно сочли целесообразным включить «Красный просвещенец» в реестр объектов культурного наследия.
Сейчас результаты третьей экспертизы выставлены на общественные обсуждения. Высказать свое мнение можно до 20 марта. После — УГООКН примет решение о статусе квартала.
Напомним, «Красный просвещенец» — квартал-эксперимент 1920‑х годов, расположенный в границах улиц Невзоровых, Ашхабадской, Белинского и Тверской. Нижегородские врачи, профессоры, архитекторы объединились в кооператив и нестандартно решили для себя проблему с нехваткой жилья.
Представители интеллигенции построили на окраине города квартал из 16 деревянных домов, рассчитанных на 64 семьи. В каждую квартиру вел отдельный вход-подъезд, к которому примыкал мини-садик. Так, жители квартала создали собственный город-сад.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что сокращенный проект КРТ квартала «Красный просвещенец» пришлось пересмотреть в Нижнем Новгороде.