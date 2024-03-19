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Под краешком антициклона. В Петербурге пока без дождей

Антициклон определяет погоду в Петербурге.
Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 41% 756 мм рт. ст. +5°
Источник: Фонтанка.ру

В Петербурге довольно прохладно и сухо.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 марта в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2−4 градусов, днем составит плюс 2−4. На дорогах утром местами гололедица.

Регион остаётся под влиянием западной периферии антициклона. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В следующие два дня, по данным СЗ УГМС, воздух будет медленно прогреваться. Завтра — без существенных осадков, 21 марта местами возможен небольшой дождь.