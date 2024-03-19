Под краешком антициклона. В Петербурге пока без дождей

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 марта в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2−4 градусов, днем составит плюс 2−4. На дорогах утром местами гололедица.