В Керчи и Ленинском районе Крыма уничтожили 13 боеприпасов

Так, в Керчи нашли минометную мину калибром 82 миллиметра. Остальные опасные предметы обнаружили в Ленинском районе. В селе Семисотка нашли 10 артиллерийских снарядов трех разных калибров: 107, 76 и 45 миллиметров. Кроме того, там же обнаружили 82-миллиметровую минометную мину и гранату М-39. Все опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.