В Керчи и Ленинском районе Крыма уничтожили 13 боеприпасов

В понедельник, 18 марта, в Крыму уничтожили 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Так, в Керчи нашли минометную мину калибром 82 миллиметра. Остальные опасные предметы обнаружили в Ленинском районе. В селе Семисотка нашли 10 артиллерийских снарядов трех разных калибров: 107, 76 и 45 миллиметров. Кроме того, там же обнаружили 82-миллиметровую минометную мину и гранату М-39. Все опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.
— Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — говорится в сообщении.
Всего к операции привлекли шесть человек и две единицы техники.