Заявка на рекорд. 10 тонн сумаляка приготовят на фестивале Makon в честь Навруза

Для фестиваля национального искусства и традиций избран девиз «У нас один дом — Узбекистан». Ташкентцы и гости столицы в течение пяти дней смогут насладиться концертами национальной и современной музыки, выступлениями танцевальных коллективов, веселыми фольклорными играми.
Гвоздем программы станет приготовление 10 тонн сумаляка, который претендует на вхождение в Книгу рекордов Гиннеса. Хорошим дополнением будет выставка, отражающая разнообразие традиций Узбекистана, а также мастер-классы ремесленников, национальная борьба, стрельба из лука и другие народные игры.
Среди организаторов фестиваля Министерство культуры, Агентство по развитию туризма, Ассоциация фестивалей «Макон» и другие.
Напомним, что безопасность граждан во время праздника Навруз обеспечат более 22 тысяч силовиков.