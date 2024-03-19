Заявка на рекорд. 10 тонн сумаляка приготовят на фестивале Makon в честь Навруза

Гвоздем программы станет приготовление 10 тонн сумаляка, который претендует на вхождение в Книгу рекордов Гиннеса. Хорошим дополнением будет выставка, отражающая разнообразие традиций Узбекистана, а также мастер-классы ремесленников, национальная борьба, стрельба из лука и другие народные игры.