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Заявка на рекорд. 10 тонн сумаляка приготовят на фестивале Makon в честь Навруза

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Национальном парке Ташкента с 20 по 24 марта пройдет фестиваль Makon Fest-2024. Здесь будет приготовлено 10 тонн сумаляка с заявкой на рекорд, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Для фестиваля национального искусства и традиций избран девиз «У нас один дом — Узбекистан». Ташкентцы и гости столицы в течение пяти дней смогут насладиться концертами национальной и современной музыки, выступлениями танцевальных коллективов, веселыми фольклорными играми.

Гвоздем программы станет приготовление 10 тонн сумаляка, который претендует на вхождение в Книгу рекордов Гиннеса. Хорошим дополнением будет выставка, отражающая разнообразие традиций Узбекистана, а также мастер-классы ремесленников, национальная борьба, стрельба из лука и другие народные игры.

Среди организаторов фестиваля Министерство культуры, Агентство по развитию туризма, Ассоциация фестивалей «Макон» и другие.

Напомним, что безопасность граждан во время праздника Навруз обеспечат более 22 тысяч силовиков.

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