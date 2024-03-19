В Казани на улице Баумана у памятника «Нулевой километр» исчезла одна из стрелок. Об этом местным журналистам сообщили очевидцы.
Речь идет о стрелке, которая показывала направление и содержала надпись «До Москвы 722 километра». В администрации Вахитовского и Приволжского районов пояснили, что ситуация под контролем. Ее не украли, а поместили на склад.
Как оказалось стрелка сломалась и нуждается в реставрации. В скором времени ее вернут на место. Точные сроки пока неизвестны.
Отметим, «Нулевой километр» появился в Казани в 1999 году. Памятник символизирует центр мироздания.
Напомним, в Казани в 2024 году начнется реставрация Храма-памятника павшим воинам.