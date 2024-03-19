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В Казани на улице Баумана у памятника «Нулевой километр» исчезла одна из стрелок

Она показывала направление на Москву.
Источник: Комсомольская правда

В Казани на улице Баумана у памятника «Нулевой километр» исчезла одна из стрелок. Об этом местным журналистам сообщили очевидцы.

Речь идет о стрелке, которая показывала направление и содержала надпись «До Москвы 722 километра». В администрации Вахитовского и Приволжского районов пояснили, что ситуация под контролем. Ее не украли, а поместили на склад.

Как оказалось стрелка сломалась и нуждается в реставрации. В скором времени ее вернут на место. Точные сроки пока неизвестны.

Отметим, «Нулевой километр» появился в Казани в 1999 году. Памятник символизирует центр мироздания.

Напомним, в Казани в 2024 году начнется реставрация Храма-памятника павшим воинам.

туризм и отдых