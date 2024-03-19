В Челябинской области впервые этой весной зафиксировали мощный «плюс»

По информации синоптиков, за последние 24 часа в регионе наблюдалась переменная облачность, без осадков.
«Температура воздуха днем в понедельник была от минус 2 до плюс 9, в крайне северных районах — до плюс 14, минувшей ночью — минус 5−16, в низинах — до 21», — говорится в обзоре Челябинской ЦГМС.
О достижении абсолютного максимума температуры не сообщается.
Специалисты говорят, что март — первый месяц календарной весны, но фактически является последним зимним месяцем. Средняя температура воздуха составляет минус 7−9 градусов. В теплые годы она повышается до минус 1−2, холодные — минус 10−18 градусов.
Абсолютный максимум составляет плюс 12−17 градусов, в Челябинске — плюс 15 градусов.