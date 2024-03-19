В Кузбассе при ДТП погибло 4 человека, в том числе двое детей 7 и 12 лет

Кузбасские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Ижморском округе, в результате которого погибли 4 человека, из них двое детей.
Трагедия произошла около 10 утра 17 марта на 373 километре автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительной версии, водитель «Форд Мондео» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Ивеко Стралис». Затем с этими машинами столкнулся грузовик «Вольво», ехавший за «Фордом». В результате от полученных травм на месте погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля, включая двух детей 7 и 12 лет.
«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля», — напоминает Полиция Кузбасса.
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП и проводят соответствующие экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам «Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Также мы писали, что накануне в Новокузнецке водитель скорой насмерть сбил 83-летнюю женщину.