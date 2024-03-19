В Кузбассе при ДТП погибло 4 человека, в том числе двое детей 7 и 12 лет

Трагедия произошла около 10 утра 17 марта на 373 километре автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительной версии, водитель «Форд Мондео» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Ивеко Стралис». Затем с этими машинами столкнулся грузовик «Вольво», ехавший за «Фордом». В результате от полученных травм на месте погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля, включая двух детей 7 и 12 лет.