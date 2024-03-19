Сергей Собянин рассказал, каким будет новый мост через Яузу возле Бауманки

«Быстрыми темпами идет строительство велопешеходного моста через реку Яузу в районе Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана — готовность объекта уже 65 процентов. Благодаря смотровой площадке-амфитеатру новый мост станет местом встреч и точкой притяжения для студентов вуза и жителей района», — написал мэр Москвы.
Сейчас строители завершают монолитные работы на пролетной части, а также армируют стены лестниц.
Мост свяжет между собой Госпитальную и Рубцовскую набережные, а также учебные корпуса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Общая длина сооружения составит 243 метра, ширина — 15 метров, а протяженность металлического пролета — 92 метра.
Строительство планируется завершить в 2024 году.