Сергей Собянин рассказал, каким будет новый мост через Яузу возле Бауманки

Велопешеходный мост через реку Яузу на территории нового научно-образовательного кластера Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана готов на 65 процентов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.