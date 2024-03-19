Столичные загсы проведут церемонии бракосочетания в «Геликон-опере»

Свадьба — одно из важнейших событий в жизни двух влюбленных. Этот день хочется сделать особенным, чтобы он запомнился не только молодоженам, но и гостям. Поэтому к подбору декора и места проведения люди подходят с особым трепетом. Самые актуальные тенденции проведения свадьбы в 2024 году — в материале «Вечерней Москвы».