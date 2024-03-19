Минприроды: Летнее озеро в Калининграде сможем расчистить не раньше 2027 года

«К сожалению, озеро Летнее сможем расчистить не раньше 2027 года. Сейчас запланировали множество работ на других водоёмах в городе и области, всё же внести новые в планы не сможем, пока не выполним эти», — пояснили в Минприроды. В течение недели с поверхности водоёма планируют убрать мусор. Работы должны провести специалисты муниципального предприятия.