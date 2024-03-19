Минприроды: Летнее озеро в Калининграде сможем расчистить не раньше 2027 года

В Калининграде снова перенесли сроки расчистки Летнего озера. Об этом сообщили представители Минприроды региона в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».
«К сожалению, озеро Летнее сможем расчистить не раньше 2027 года. Сейчас запланировали множество работ на других водоёмах в городе и области, всё же внести новые в планы не сможем, пока не выполним эти», — пояснили в Минприроды. В течение недели с поверхности водоёма планируют убрать мусор. Работы должны провести специалисты муниципального предприятия.
В ведомстве также отметили, что власти заключили контракты на разработку документации для расчистки русла и благоустройства прилегающей территории Паркового ручья и участков Верхнего озера. Параллельно ведут работы на Литовском ручье.
Городские власти планировали начать очистку Летнего озера в 2024 году. Мэрия уже объявляла торги, но аукцион признали несостоявшимся. Работы на Летнем и Зимнем озёрах планировали провести в рамках программы приграничного сотрудничества.
Проект предполагал временную откачку воды, очистку от донных отложений и укрепление откосов. После этого озёра должны были заполнить, а береговую зону засеять травой. Начальная цена контракта составляла 52,3 миллиона рублей. Позднее комплексную очистку Летнего озера перенесли на 2025−2026 годы.