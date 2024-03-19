Умер замдиректора «Имперского русского балета» в Москве Витаутас Таранда

Он отметил, что Таранда ушел из жизни накануне, 18 марта.
«К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть», — сказал исполнительный директор «Имперского русского балета» в беседе с «РИА Новости».
Кулбуже уточнил, что пока нет информации о дате, времени и месте похорон.
Брат замдиректора «Имперского русского балета» балетмейстер Гедиминас Таранда подтвердил смерть Витаутаса.
«Вчера, сердце», — сказал он РБК.
Витаутас Таранда родился в 1965 году. Он окончил Московское академическое хореографическое училище (нын. Московская государственная академия хореографии) в 1983-м.