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Умер замдиректора «Имперского русского балета» в Москве Витаутас Таранда

Умер замдиректора «Имперского русского балета» в Москве Витаутас Таранда. Об этом 19 марта сообщает его исполнительный директор Магомед Кулбуже.
Источник: Имперский Русский Балет

Он отметил, что Таранда ушел из жизни накануне, 18 марта.

«К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть», — сказал исполнительный директор «Имперского русского балета» в беседе с «РИА Новости».

Кулбуже уточнил, что пока нет информации о дате, времени и месте похорон.

Брат замдиректора «Имперского русского балета» балетмейстер Гедиминас Таранда подтвердил смерть Витаутаса.

«Вчера, сердце», — сказал он РБК.

Витаутас Таранда родился в 1965 году. Он окончил Московское академическое хореографическое училище (нын. Московская государственная академия хореографии) в 1983-м.

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